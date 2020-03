Linzer sucht auf Facebook nach vermisstem Bruder

Seit 9. März fehlt jede Spur vom vermissten Thomas Harrak. Der Bruder sucht mit einem verzweifelten Hilfeaufruf auf Facebook nach dem 32-Jährigen.

"Liebe Facebook-Community, liebe Freunde und Bekannte" – mit diesen Worten startete ein Linzer Mittwochabend einen dringenden Suchaufruf nach seinem Bruder Thomas Harrak (32) auf Facebook.Von dem Welser fehlt seit Montag, dem 9. März, jede Spur. "Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich denn aufhalten könnte oder was passiert ist, er hat alles zurückgelassen", schreibt er in seinem Posting.Sein Handy ist ausgeschaltet und sein Facebook-Account "Toni Wanda" ist nicht aktiv.Sein Appell: "Ich bitte alle, die ihn kennen und ihn vielleicht wo gesehen haben, sich bei mir zu melden. Unsere Familie macht sich große Sorgen."Zudem richtet er folgende Zeilen direkt an seinen Bruder: "Thomas, wenn du den Beitrag selber liest, bitte melde dich bei mir oder unseren Eltern."Zur Beschreibung des Gesuchten: Der 32-Jährige hat blonde, lange Dreadlocks, ist ca. 185 cm groß und 85-90 Kilogramm schwer.Hinweise bitte an die Polizei!