LIVE im Stream! Knackt Kipchoge die Schallmauer?

Eliud Kipchoge will in Wien Geschichte schreiben. Knackt er als erster Mensch der Welt die Zwei-Stunden-Schallmauer im Marathon?

Hier könnt ihr ab 8:15 Uhr live mitfiebern, wenn Eliud Kipchoge am Samstag die Grenzen des Menschenmöglichen neu zieht. Der Kenianer will als erster Mensch der Welt unter idealen Bedingungen in der Wiener Praterallee die Zwei-Stunden-Marke im Marathon knacken. Es folgt der Livestream.