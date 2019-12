Verschiebung! Slalom der Herren auf 11 Uhr verlegt

Der Wind könnte in Val d'Isere zum großen Spielverderber werden. Der Slalom der Herren wurde verkürzt, der Start von 9:30 Uhr auf 11 Uhr verschoben. Hier folgt der LIVETICKER.

Neben dem vielen Neuschnee bereiten in Val d'Isere nun auch starke Windböen Probleme bei der Vorbereitung auf den Slalom der Herren – und drohen wie schon im letzten Jahr zum Spielverderber zu werden.Erste Entscheidungen mussten deshalb am Samstagmorgen schon getroffen werden und sehen wie folgt aus: Das Rennen wird vom Reservestart aufgenommen werden, die Laufzeit wird sich damit von knapp über 50 Sekunden auf ca. 40 Sekunden verkürzen.Außerdem beginnt der 1. Lauf erst um 11:00 Uhr, der 2. Lauf folgt um 14:00 Uhr - 90 Minuten später als geplant starten wir also in den zweiten Slalom der Saison.