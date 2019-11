05.11.2019 21:13 LIVE! Haaland trifft, Napoli gleicht mit Pausenpfiff aus

Haaland bringt Salzburg in Neapel in Führung. Bild: picturedesk.com

Napoli siegte in Salzburg 3:2. Jetzt wollen die Bullen in der Champions League Revanche, die Achtelfinal-Chance am Leben erhalten. Der Liveticker.