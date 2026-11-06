i Organisatorin und Saunameisterin Kathrin Jarz überrascht immer wieder mit coolen Ideen fürs heiße Sauna-Abenteuer. zVg Besondere Aufgüsse warten Erste Sauna heizt jetzt mit Live-Konzerten ein In Graz (ST) startet eine ungewöhnliche Veranstaltungsreihe: In der "Auster" gibt es bald spezielle Aufgüsse mit Live-Musik. Von Jochen Dobnik 06.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Graz weht frischer Wind durch die Sauna!

In den kommenden Wochen dürfen sich Gäste des Auster Sport- und Wellnessbads (Graz-Eggenberg) auf außergewöhnliche Aufgüsse freuen – mit mystischen Ritualen und Live-Konzerten!

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In Eggenberg steht unter anderem am Samstag (7. November) eine "Mystik Sauna" auf dem Programm. "Gäste erfahren mystische und spirituelle Aufgüsse mit getrockneten Zweigen, Räucherritualen und besonderen Duftkompositionen", verrät Organisatorin und Saunameisterin Kathrin Jarz im "Heute"-Talk.

Auch Lukas Barani, Gewinner des "Herbal Cup", ist im schweißtreibenden Einsatz.

Singen wird zum Hochleistungssport

Eine weitere, neue Veranstaltungsreihe steht dafür ganz unter dem Motto "Schwitzen und Singen". Musikerinnen und Musiker werden direkt in den Saunen auftreten und so für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Der ungewöhnlichste Termin folgt am 5. Dezember mit der "Sauna Sinfonie". Verschiedene Künstler begleiten dann die stündlichen Aufgüsse direkt in der Sauna. Mit dabei ist das Grazer Frauenensemble "Mutwind", das in voller Besetzung aus 13 Sängerinnen besteht.

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"Ja, das ist auch für uns eine Premiere", sagt Sarah Preiss der "Kleinen Zeitung". Der Auftritt bei hoher Temperatur sei alles andere als gemütlich: "Singen in einer Sauna ist schon Hochleistungssport."

Völlig neu sei die Verbindung von Gesang und Hitze allerdings nicht. In südamerikanischen Ländern gebe es ähnliche Rituale unter dem Namen "Temazcal", erklärt Preiss. "Durch den Gesang wird die Hitze erträglicher", sagt sie.

Die Musik lenke vom Schwitzen ab. Das Ensemble werde deshalb Lieder auswählen, die zur besonderen Umgebung passen.

Auch Gitarristen treten auf

Neben den Sängerinnen sollen am 5. Dezember auch Gitarristen in der Sauna spielen. Wie das klingt, konnten Besucher der "Aufguss-Gala" im September in der "Auster" bereits erleben.

Auch, dass der Auftritt sowohl für Musiker als auch ihre Instrumente eine Herausforderung werden dürfte: Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit setzen Holz und Saiten ordentlich zu.

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Für die Besucher entsteht in jedem Fall ein ungewöhnliches Konzerterlebnis. Statt großer Bühne und Scheinwerfern gibt es heiße Luft, Aufgüsse und Live-Musik aus nächster Nähe.