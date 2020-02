Lugner strahlt, Muti trägt Sonnebrille um 1.100 Euro

Richard Lugner hat nach langer Suche seinen Traum-Opernballgast gefunden: Ornella Muti ist pünktlich, charmant und strahlt übers ganze Gesicht.

Ganz neue Sitten in der Lugner City – Pünktlichkeit! Die Pressekonferenz von Richard Lugner (87) und Stargast Ornella Muti (64) war für 13 Uhr angesetzt. Punkt 12:58 Uhr öffnet sich die Tür zum Kinosaal in der Lugner City und Mörtel betritt samt Muti, Karin "Zebra" Karrer (47) und-Opernballprinzessin Elisa Pizzi Tapia (32) die Bühne.Die charmante Italienerin Ornella Muti bedankt sich bei Lindsey Vonn für deren Absage und lacht übers ganze Gesicht. Nur Lugner toppt sie. Er ist völlig im Glückstaumel und vor Freude kaum zu bremsen. "Mit den Italienerinnen, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale und Sophia Loren, hatte ich immer Glück", strahlt er – so sehr, dass Muti zwischendurch ihre Sonnenbrillen aufsetzte, die 1.100 Euro kostet …