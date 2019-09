Mädchen saß 3 Monate unschuldig in U-Haft

Es waren die längsten Wochen ihres Lebens, dafür soll eine junge Kärntnerin nun entschädigt werden: Die 14-Jährige saß drei Monate in Klagenfurt im Gefängnis, weil sie einen Klassenkollegen erst gemobbt und dann gefährlich bedroht haben soll.