Maike (27): "Macht Spaß, Menschen zu helfen"

Der Einsatz der Young Caritas in der Wärmestube Glanzing zeigt: Gutes tun hilft und macht Spaß.

Anna (23), Maike (27), Erika (18), Lyndon (18), Karin Moor (34), Cara (19) und Emma (19) haben am Freitag die Wärmestube der Pfarre Franz von Sales (Gemeinde Glanzing, Döbling) geschupft. Alle gehören dem "Action Pool" der Young Caritas an.Wenn in einer Sozial-Einrichtung Not am Mann (oder Frau) ist, geht ein E-Mail an die jungen Freiwilligen raus, die sich für den Pool registriert haben. Die Aufgabenfelder sind so vielfältig, wie die Caritas eben ist: ein Vorlesenachmittag im Altenheim, Lernen mit jugendlichen AsylwerberInnen, Kuchen für die Wärmestube backen, ein Weidenhaus für die Kinder mit Behinderung bauen,…Maike (27) war schon letzes Jahr in einer Caritas-Wärmestube im Einsatz. Darum hat sie sich dieses Jahr erneut ins Getümmel gestürzt. "Es hat mir schon letztes Jahr viel Spaß gemacht mit unseren Gästen in Kontakt zu kommen", sagt sie. Außerdem ist es einfach "cool" sich zu engagieren, zeigt sich Maike begeistert.Unterstützen Sie bis 24. Dezember die Weihnachtsaktion der Caritas und "Heute". Benötigt werden für ein schönes Weihnachtsfest: 1.000 Paar Socken, 1.000 Tafeln Schokolade, 450 Handtücher, 1.200 Konservendosen, Hygieneartikel, Brettspiele.Pfarre Hildegard BurjanMeiselstraße 1, 1150 Wien:Mo-Do 8.30-12.00,Mi 17.00-18.00 (Pfarrkanzlei),Mo-Sa 18.30-19.00 (Kircheneingang)Caritas Senioren- und Pflegewohnhaus St. TeresaErzherzog-Karl-Straße 129b, 1220 Wien:Mo-Do 7.30-16.00Fr 7.30-13.30 Uh