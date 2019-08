Fünf Tote bei Flug-Crash auf Mallorca

Ein Helikopter und ein Kleinflugzeug krachten in der Luft zusammen. Der Unfall ereignete sich bei Inca. Wrackteile fielen auf eine Finca, Anwohner löschten mit dem Gartenschlauch.

Der Crash ereignete sich am Sonntag um 13:36 Uhr nahe der Ortschaft Inca im Inneren der Ferieninsel. In dem Helikopter befanden sich zwei Personen, in dem Ultraleichtflugzeug waren drei Insassen. Alle kamen bei dem Absturz ums Leben. Unter den Opfern soll auch ein Kind sein.Die Inselregierung hat den Flug-Unfall bestätigt - via Twitter:Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Grund für den Zusammenprall ist unklar, die Ermittlungen laufen. Die Wrackteile landete auf einer Finca, Anwohner löschten den Brand mit dem Gartenschlauch.(red)