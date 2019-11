Mann (24) versetzt Polizist bei Abschiebung Kopfstoß

Die Polizei nahm in Fischamend einen 24-Jährigen im Zuge einer Abschiebung fest, der wehrte sich allerdings vehement und verletzte einen der Beamten.

Im Zuge eines Abschiebungsverfahrens wurde am Wochenende in Fischamend (Bezirk Bruck) ein 24-jähriger Türke festgenommen und nach Wien ins Polizeianhaltezentrum Hernalser Gürtel (8. Bezirk) gebracht. Dort weigerte sich der Mann dann allerdings aus dem Polizeiauto auszusteigen und wurde rabiat.Einem Polizisten, der ihn aus dem Auto holen wollte, versetzte er einen Kopfstoß ins Gesicht. Nur mit Mühe gelang es dem Beamten dann, den 24-Jährigen aus dem Auto zu bekommen, ihn zu fixieren und Handschellen anzulegen.Der Polizist hatte nach dem Vorfall Schmerzen im Bereich des Jochbeis durch den Kopfstoß und eine blutende Wunde an der Hand durch den Widerstand des Türken.