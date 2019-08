Vor 35 ' Mann fuhr 12 Jahre ohne Führerschein mit Auto

Ja, gibt's denn das! Ein 59-Jähriger wurde jetzt in Hofstetten-Grünau aufgehalten und kontrolliert. Die Polizei staunte nicht schlecht.

"Führerschein und Zulassung bitte", "Haben Sie Alkohol getrunken?" – eigentlich hätte es eine ganz normale Verkehrskontrolle werden sollen, aber damit hätten die Polizeibeamten der Inspektion Rabenstein nicht gerechnet.



Bei den Lenker- und Fahrzeugkontrollen auf der B39 in Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten-Land) ging ihnen nämlich jemand ins Netz, der offenbar seit längerer Zeit nicht mehr kontrolliert worden war.



Der 59-jährige Wiener hinterm Steuer des angehaltenen Autos hatte nämlich keinen gültigen Führerschein – und das schon seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.



Ganze zwölf Jahre lang war der Mann ohne Schein auf öffentlichen Straßen unterwegs. 2007 hatte er ihn aufgrund von Alkohol am Steuer abgeben müssen. "Auf Grund Nichterfüllung von Behördenauflagen ist die Lenkberechtigung mittlerweile zur Gänze erloschen", berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag über den ungewöhnlichen Fall.



(nit)