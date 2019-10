Mann lässt verletzte Frau auf Straße liegen

In Wien-Wieden haben in der Nacht auf Freitag Passanten beobachtet, wie ein Mann eine offensichtlich schwer verletzte Frau aus einem Mehrparteienhaus trug und sie zwischen geparkte Autos auf der Straße ablegte.

Mann ging wieder ins Haus

In der Nacht auf Freitag kam es in Wien-Wieden zu einem Polizeieinsatz. Passanten beobachteten einen Mann, der eine offensichtlich schwer verletzte Frau zwischen geparkte Autos auf der Straße ablegte.Zeugen alarmierten die Polizei und eilten zu der Verletzten. Bis die Rettung eintraf, leisteten sie Erste Hilfe, da die Frau nicht bei Bewusstsein war. Der Mann ging einfach wieder ins Haus.Die Polizei konnte in einer offenstehenden Wohnung einen 25-jährigen Mann festnehmen. Die verletzte Frau wurde mit Verdacht auf schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.Derzeit bestehe laut Angaben der Beamten keine Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Wien aufgenommen. Der Tatverdächtige wird einvernommen.