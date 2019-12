Mann soll Behörden mit Gewalt gedroht haben

Weil ein Mann seiner Ehefrau erzählt haben soll, dass er eine Gewalttat in St. Pölten oder Lilienfeld geplant habe, rückte am Donnerstag die Polizei aus.

Ein undurchsichtiger Fall beschäftigte am Donnerstag die Polizei. Eine 43-Jährige meldete sich zu Mittag und gab an, dass ihr Noch-Ehemann eine Gewalttat gegen die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, jene in Lilienfeld oder das Magistrat in St. Pölten plane.Die Polizei ging dem Hinweis freilich sofort noch und fuhr zum Arbeitsplatz des Mannes. Dort fand sie ihn auch vor, der war allerdings mächtig überrascht oder spielte seine Überraschung zumindest sehr gut. Denn von derartigen Plänen wollte er bei der Befragung nichts wissen.Die Ermittlungen laufen nun weiter und gehen in zwei Richtungen. Einerseits wird nach Beweisen gesucht, die eine Planung einer solchen Gewalttat untermauern könnten andererseits wird noch auch gegen die Ehefrau wegen Verleumdung ermittelt. Es könnte sich um einen Racheakt im laufenden Scheidungsprozess handeln.