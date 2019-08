Vor 2 ' Mann von Passanten aus Bach gezogen

Der Man wurde aus dem Obernberger-Seebach gerettet. Bild: Kein Anbieter/Zoom.Tirol

Mehrere Passanten haben am Mittwoch in Obernberg am Brenner einen 80-Jährigen aus einem Bach gerettet. Der Mann war zuvor in den Bach gestürzt.

Wie "ORF Tirol" berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 16.00 Uhr in Obernberg am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land).



Ersten Informationen zufolge dürfte ein 80-Jähriger in den Obernberger-Seebach gestürzt sein. Mehrere Fußgänger zogen den Mann dann aus dem Bach.



Der Einheimische konnte nach knapp 30 Minuten erfolgreich reanimiert werden. Die genaue Unfallursache ist vorerst noch nicht bekannt.



Ins Spital geflogen



Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 80-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, heißt es in dem Bericht.







(wil)