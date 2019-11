Mauerbach: Großeinsatz bei Wohnhausbrand

In der Mauerbacher Katastralgemeinde Steinbach brach am Montagabend Feuer aus. Vier Feuerwehren und die Rettung rückten zum Einsatz ins Wohngebiet aus.

Rund 70 Florianis standen am Montagabend in Steinbach (Bezirk St. Pölten-Land) bei einem Brand der Alarmstufe 3 im Einsatz. Mitten im Wohngebiet in der Millöckergasse war aus bislang unbekannter Ursache ein Haus in Flammen geraten, das Feuer drohte auch auf benachbarte Gebäude überzugreifen.Mit mehreren Atemschutztrupps konnten die vier alarmierten Feuerwehren die Flammen schließlich löschen. Das Feuer war kurz vor 19:45 Uhr ausgebrochen, knapp zwei Stunden später wurde "Brand Aus" gegeben.Das Rote Kreuz hatte den Einsatz betreut, verletzt wurde niemand. Im Anschluss hielt die Feuerwehr noch eine Brandwache um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Polizei beschäftig sich indes mit der Brandursache.