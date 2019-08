Sex-Geständnis belastete "Spice Girls"-Reunion

Mel B verriet kurz vor der "Spice Girls"-Reunion-Tour, dass sie mal Sex mit ihrer Kollegin Geri Horner hatte.

Die britische Sängerin Mel B enthüllte vor einigen Monaten in einer TV-Show, dass sie einst mit ihrer Bandkollegin Geri Horner mal Sex hatte - –genau zu dem Zeitpunkt, als die Mädels wieder zusammen an neuer Musik arbeiteten.Kein Wunder, dass dies keine einfache Zeit für die "Wannabe"-Hitmacherinnen war. "Ich schrieb [Geri] in der Nacht nach der Piers Morgan-Show eine Nachricht und erklärte, was er gesagt hatte und was ich geantwortet hatte und sie war einverstanden damit. Das Problem war, dass es anschließend zu einer viel größeren Story aufgemacht wurde und es half nicht, dass wir gerade mit den Proben begannen", verrät Mel B im Interview der "Mail on Sunday"."Es war unangenehm. Wir waren lange nicht mehr in der Situation, jeden einzelnen Tag zusammen zu verbringen, auf der Bühne zu sein, zu proben und wieder in die Spice Girls-Stimmung zu kommen. Und dann wurden all diese Schlagzeilen über unsere Beziehung reingemischt, was ziemlich schlechtes Timing war." Die Britin betont jedoch, dass alle Spice Girls inzwischen viel "erwachsener" seien. "Geri und ich waren stets die lauten, herrischen unter uns. Mel C und Emma [Bunton] waren viel ruhiger, aber wir haben uns alle verändert. Mel C ist so viel gechillter und geordneter und weiß genau, was sie will, genau wie Emma", schildert die 44-Jährige. Auch Geri sei "anders": "Sie ist verheiratet, sie hat Kinder. Sie ist nicht die gleiche unverschämte Ginger, die sie war. Daran musste ich mich erst ein wenig gewöhnen."(LM)