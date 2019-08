"Asozial": Menowin nervt Wendlers Sex-Offensive

Michael Wendler und seine Freundin Laura (18) turteln auch im "Sommerhaus der Stars" was das Zeug hält. Menowin Fröhlich kann damit aber nicht wirklich etwas anfangen.

Für Menowin Fröhlich (31) ist die Sex-Offensive von Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) zu viel des Guten!Bei "Das Sommerhaus der Stars" lernt der Sänger die beiden Turteltauben gerade persönlich kennen. Im Interview verrät er, was ihn an den beiden stört."Wenn der ihr im deutschen Fernsehen irgendwie auf den Arsch knallt und erzählt, wie oft er mit ihr schläft – das finde ich schon irgendwo asozial", so Menowin gegenüber "Promiflash".Das käme für ihn sehr provozierend rüber. Trotz der Kritik findet er aber auch positive Worte für das Paar mit dem großen Altersunterschied.Ex-DSDS-Finalist Menowin Fröhlich weiter: "Wenn das wirklich wahre Liebe ist, dann lass doch die Leute einfach wahre Liebe machen und gut ist."Den Wendler und seine Laura wird Menowins Sex-Kritik vermutlich sowieso kaltlassen – die beiden haben nämlich nur Augen füreinander.(wil)