Michelles neuer Lover sitzt auf der Anklagebank

Der neue Freund von Schlagerstar Michelle soll einen deutschen Landesrat bestochen haben.

Bestechung bei Kantinen-Deal

Feige bestreitet weiterhin Vorwürfe

Kürzlich sorgte das Liebes-Chaos rund um die Musikerin Michelle (47), ihrer Tochter Marie-Louise und dem Lebemann Steve Feige (40) für einigen Wirbel: Eer soll noch während seiner Beziehung zu Marie-Louise mit ihrer Mutter angebandelt haben.Jetzt hat der leidenschaftliche Autorennfahrer auch noch juristischen Ärger am Hals: Ihm wird Bestechung vorgeworfen!Vor zehn Jahren betrieb Feige ein Küchenstudio und vereinbarte mit dem Landesrat von Sachsen-Anhalt, die Entlüftung der Kantine in der Landkreisverwaltung zu erneuern. Wie die " Bild "-Zeitung berichtet, soll bei diesem Deal durch fingierte Rechnungen und Schein-Angebote ein Schaden von 156.000 Euro entstanden sein.Der ehemalige Landesrat wurde inzwischen (nicht rechtskräftig) zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt, sein Geschäftspartner Steve Feige musste am Mittwoch auf der Anklagebank Platz nehmen. Die Oberstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem Ex-Landesrat als Gegenleistung für den Kantinen-Auftrag über 22.000 Euro gezahlt zu haben.Vor der Verhandlung kam es zu einem Gespräch zwischen Richter, Staatsanwältin, dem Verteidiger und der Wirtschaftskammer zu einem Vorgespräch. Man bot Steve Feige eine Bewährungsstrafe und eine zusätzliche Geldauflage von 100.000 Euro an, sollte er sich schuldig erklären. Dieser Deal platzte und Feige ließ über seinen Anwalt ausrichten, die Vorwürfe gegen ihn weiterhin zu bestreiten.