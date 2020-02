Michelles Freund äußert sich zu den Gerüchten

Schlagerstar Michelle (48) soll seit einigen Wochen den Ex-Freund ihrer Tochter daten. Nun meldet sich der angeblich ausgespannte Lover zu Wort.

In der Familie von Sänger Matthias Reim spielt sich ein Beziehungsdrama ab. Seine Ex, Schlagerstar Michelle (48, "Wer Liebe lebt") soll nun mit dem Ex-Freund ihrer gemeinsamen Tochter Marie-Louise Reim zusammen sein. Es ist der Geschäftsmann Steven Feige (40) aus Leipzig. Die Tochter Marie-Louise bestätigte vor einer Woche gegenüber der "Bild"-Zeitung , dass die Mutter ihr den Freund ausgespannt hat.Nun meldet sich der angeblich ausgespannte Steven Feige auch bei der Zeitschrift "Bunte" zu Wort. Der Hobbyrennfahrer sagt, es sei nicht so gewesen: "Ich war nicht mit Marie zusammen! Das ist eine Lüge. Mit Michelle bin ich es. Aber dazu will ich mich nicht äußern."Unterstützung erhält die Tochter aber von ihrem berühmten Vater, Matthias Reim. Im Interview mit der "Bunte" erzählte er: "Marie hat mir erzählt, was Michelle getan hat. Das arme Kind weinte sich die Augen aus dem Kopf. Ich glaube ihr jedes Wort und versuche, sie zu beschützen".Die 19-jährige Tochter und ihre Mutter sollen eine sehr enge Beziehung miteinander gehabt haben. Damit soll jetzt Schluss sein. Michelle hat sich bis heute nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit. Steven Feige ist jetzt übrigens auch ihr neuer Manager.