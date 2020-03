Michelles Lover: Nach Bestechung kommt Betrug

Schlagerstar Michelles Freund wurde Bestechung vorgeworfen. Jetzt kommt er wieder vor Gericht: Er soll sich mit seinem Porsche Tausende Euro erschwindelt haben.

Schlagerstar Michelle steht schon wieder wegen ihres neuen Freundes Steve Feige im Rampenlicht. Der Ex-Rennfahrer muss zum zweiten Mal innerhalb eines Monats vor Gericht.Anfang März war es der Verdacht der Bestechung, wegen dem Feige in Halle vor Gericht musste. 156.000 soll der Schaden betragen, Feiges "Geschäftspartner", ein Ex-Landesrat wurde zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt Ende März kommt ein zweiter Prozess in Leipzig dazu. Der Vorwurf laut " Bild ": Feige und zwei Autowerkstätten sollen mehrmals behauptet haben, dass die Scheiben von Feiges Porsche demoliert waren. Immer und immer wieder wurden Schäden bei der Versicherung eingereicht. Gerichtssprecherin Claudia Webers sprach von 27.000 Euro, die so zusammen kamen. Feige und die zwei Werkstatt-Inhaber müssen vor den Richter.