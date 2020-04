Miss England wird wieder Ärztin, kämpft gegen Corona

Die amtierende Miss England Bhasha Mukherjee hat ihre Missen-Krone abgesetzt und ihren Arztberuf wieder aufgenommen um in ihrer Heimatstadt London in der Corona-Krise zu helfen.

Schönheitskönigin Bhasha Mukherjee kämpft an vorderster Front gegen das Coronavirus in Grossbritannien. Die 24-Jährige war im Dezember 2019 Miss England gekürt worden, seither hatte sie ihren Ärztejob an den Nagel gehangen, um Wohltätigkeitsarbeit in Afrika und mehreren asiatischen Ländern zu leisten.Doch als sich die Corona-Krise in ihrer Heimat dramatisch verschlechterte, erhielt Mukherjee Meldungen von ehemaligen Arbeitskollegen, die ihr berichteten, wie schwierig die Situation am Pilgrim Hospital im ostenglischen Boston sei. Kurzerhand kontaktierte die Schönheit ihren früheren Arbeitgeber und bot ihre Unterstützung an."Ich wollte so rasch wie möglich nach Hause zurückkehren und arbeiten gehen. Ich könnte mir keinen besseren Zeitpunkt dafür vorstellen", sagt sie zu CNN. Nachdem die Britin vor einigen Tagen aus Indien zurückgeflogen war, begab sie sich in Quarantäne.Sie darf voraussichtlich in einer Woche anfangen, zu arbeiten. Das Covid-19-Team im Pilgrim Hospital erwartet sie wohl sehnlichst: Bhasha Mukherjee ist auf Atemwegsmedizin spezialisiert.