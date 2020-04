"Heute" schenkt dir 1.000-Euro-Handy zu Ostern

"Heute" und der Osterhase beschenken dich mit dem neuesten Flaggschiff der Huawei P40-Serie: Wir verlosen zu Ostern ein brandneues Huawei P40 Pro-Smartphone!

HUAWEI P40-Serie

Dasund diedes Technologieunternehmens überschreiten abermals die Grenzen der Smartphone-Fotografie.Das Huawei P40 Pro überzeugt durch ein, das in Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Mitbieten es kreative Möglichkeiten ohne Ende.Das Huawei P40 Pro ist mit dem Huawei Quad-Curve Overflow Display ausgestattet. Inspiriert von Formen der Natur nimmt das Display an allen vier Seiten eine halbrunde Kante ein, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert.Alles über das Huawei P40 Pro-Smartphone (Wert: rund 1.000 Euro) erfährst du hier:In der Diashow "Ostern" ist ein Bild, das thematisch nicht zu den anderen Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer in das erste Formularfeld ein, fülle alle weiteren Felder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!