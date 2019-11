25.11.2019 15:24 Soldat (34) schoss sich bei Übung in den Fuß

Der Soldat wurde bei dem Vorfall verletzt. Bild: picturedesk.com/APA (Symbolbild)

Bei einem Assistenzeinsatz in Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Sonntag ein Soldat verletzt worden. Der 34-Jährige hatte sich mit der Pistole in den Fuß geschossen.