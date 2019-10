Bluttat in Kottingbrunn: Auch Baby ist verstorben

Vermutlich aus Verlustangst soll Samet A. seine Frau Tugba und die zweijährige Tochter Tuana getötet haben. Nun starb auch der 11 Monate alte Sohn.

Bei der dramatischen Familientragödie in Kottingbrunn (Baden) gibt es ein Todesopfer mehr: Wie berichtet , wählte Samet A. (31) am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr den Notruf und sagte: "Ich habe jemanden umgebracht, meine Familie getötet."Im Haus fanden Exekutive und Sanitäter die blutüberströmten Körper seiner Frau Tugba (29) und der kleinen gemeinsamen Tochter Tuana.Der elf Monate alte Sohn litt zu diesem Zeitpunkt an akuter Atemnot, Samet A. soll zuvor versucht haben, ihn zu ersticken.Der Kleine wurde in äußerst kritischem Zustand ins Wiener SMZ-Ost geflogen, bereits Sonntagabend hatte man kaum noch Hoffnung, das Gehirn des Buben zeigte keine Aktivität mehr.Montagmorgen schließlich die offizielle Bestätigung: Das Baby starb in den Morgenstunden des Montags im Spital.Eine Obduktion von allen drei Verstorbenen wurde angeordnet.