Mordrätsel um Frau: Suche nach Leiche mit Radar

Ein tyrannischer 63-Jähriger könnte schon vor 3 Jahrzehnten seine damalige Freundin getötet und einbetoniert haben. Sein Sohn soll ihn belasten, die Polizei sucht mit jetzt Spezialgeräten.

Hier in Neumarkt wurde gesucht.

Packender Krimi im Mostviertel mit Beginn in den 80er-Jahren bis in die Gegenwart – die Hauptdarsteller: Ein Familienvater (63), ein Sohn (38) und eine seit gut 30 Jahren verschwundene Frau.Der 63-Jährige aus dem Bezirk Melk () war vor zwei Wochen wegen fortgesetzter Gewalt innerhalb der Familie, Ausbeutung eines Knechtes und mutmaßlicher Sexualdelikte festgenommen worden.Dann packte der Sohn aus: Seine leibliche Mutter, Angehörige einer Volksgruppe, war vor gut 30 Jahren verschwunden. Die Familie der jungen Frau hatte den heute 63-Jährigen angeblich nie wirklich akzeptiert. Daher wurde ihr plötzliches Verschwinden mit einer Flucht, Wegziehen oder Zwangsehe erklärt. Der Sohn suchte nach seiner Mutter – sogar in Übersee ( "Heute" berichtete ).Jetzt kam noch eine mögliche – mörderische – Variante hinzu: Die Frau könnte vom 63-Jährigen getötet und vergraben worden sein. Im Mostviertel die Runde machenden Gerüchten zufolge, soll die Frau damals einbetoniert worden sein.Die Polizei nimmt die Äußerungen der Zeugen ernst und sucht mit Bodenradar derzeit einige Häuser und Gärten im Mostviertel ab, bis dato aber ohne Erfolg. Nur: Der Mordverdacht ist laut Staatsanwaltschaft Sankt Pölten nicht dringend, daher können auch keine Keller oder Fundamente aufgerissen werden.Der 63-Jährige sitzt in Sankt Pölten in Untersuchungshaft, bestreitet alle Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.