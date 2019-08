Mordversuch: Verdächtiger streitet Bluttat ab

Nach dem Messerstich am Bahnhof Wr. Neustadt wurde ein 28-Jähriger notoperiert, ein Afghane (30) wurde festgenommen. Der Asylwerber zeigte sich nicht geständig.

Beim Bahnhof Wiener Neustadt war es am Donnerstagabend zu einem Streit und einer Rangelei unter mehreren Männer gekommen. Dabei soll ein afghanischer Asylwerber (30) einen Österreicher (28) niedergestochen haben ( "Heute" berichtete ). Der 28-Jährige wurde im Brustbereich schwer verletzt, wurde im Wiener Neustädter Krankenhaus notoperiert, liegt auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf.Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wurde einvernommen. Die Einvernahmen der Zeugen dauerten fast die ganze Nacht, einige Augenzeugen mussten auch psychologisch betreut werden.Am Freitagnachmittag erklärte Staatsanwalt Erich Habitzl: "Der Verdächtige bestreitet die Tat, wird aber in die Justizanstalt eingeliefert." Zeugenaussagen belasten den Asylwerber indes eindeutig, der leugnet aber beharrlich: "Es gab zwar ein Gerangel, das muss ein anderer gewesen sein", so die Version des 30-Jährigen. Eine U-Haft wird vermutlich am Samstag verhängt.Vorstrafen sind erstmals keine bekannt, ein Polizist dazu: "Laut erstem Check hat der Verdächtige in Österreich keine Vorstrafen. Aber wir müssen noch prüfen, ob er zum Beispiel eine zweite Identität hat."(Lie)