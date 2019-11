Nach Todesstoß vor U-Bahn: Verdächtiger frei

Bahnsteig der Linie U8 in Richtung Hermannstraße am Bahnhof Kottbussertor Bild: Wikipedia

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Mann in Berlin vor die einfahrende U-Bahn gestoßen und starb. Der Verdächtige wurde am Samstag auf freien Fuß gesetzt.