Nächste Schlägerei unter Teenie-Mädchen in Wien

In der Nacht auf Sonntag kam es in Wien-Neubau zu einer Schlägerei unter jungen Mädchen.

Schon wieder! Ein Gewaltausbruch unter jugendlichen Mädchen erschüttert die Bundeshauptstadt.

Nachdem erst im Juli eineBetroffenheit ausgelöst hat, macht jetzt das nächste Gewaltvideo in sozialen Netzwerken die Runde. Dutzende besorgte User, darunter nach eigenen Angaben auch Zeugen des Geschehens, meldeten sich beiund teilten den Videoclip.Dieser zeigt eine Auseinandersetzung unter Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren, die in der Nacht auf Samstag (31. August 2019) vor einer Shisha-Bar in Wien-Neubau eskaliert sein soll. Der zunächst verbal geführte Konflikt – es dürfte um einen bei den Kontrahentinnen beliebten Burschen gehen – wird schließlich mit den Fäusten ausgetragen.Im Clip ist zu sehen, wie die Angreiferin mit Jeans, gelbem Top und Pferdeschwanz, ihrer Gegnerin mehrmals ins Gesicht schlägt. Als diese das Gleichgewicht verliert, setzt sie mit Fußtritten nach, bis die anderen Mitglieder der Clique die beiden trennen. "Als wir drohten, die Polizei zu rufen, lief sie davon", so ein Augenzeuge. "Das Mädchen, das geschlagen wurde, hat stark geblutet."In den letzten Monaten sind zahlreiche Videos in sozialen Medien aufgetaucht, die Gewalt unter Jugendlichen in Wien zeigen. Oft sind es Mädchen, die Schläge austeilen., vielfach wird auf eine Anzeige bei der Polizei aus Angst vor weiteren Attacken verzichtet. (pic)