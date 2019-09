Nachwuchs bei den Straußwachteln

Die besondere Vogelart "Straußwachteln" freut sich auf Familienzuwachs im Tropenhaus des Haus des Meeres.

Sie sind aus der Familie der Fasanartigen und laufen frei im Tropenhaus des Haus des Meeres herum. Letzte Nacht durften sie sich über Nachwuchs freuen, heißt es aus dem Haus des Meeres."Süß und flauschig", sei der Nachwuchs. Auch die Vogelart Springtamarine freute sich über Nachwuchs. Bereits im März hatten diese beiden Vogelarten zur selben Zeit Nachwuchs bekommen."Diesmal waren die Springtamarine einen Deut schneller dran, und der Wachtelnachwuchs schlüpfte erst letzte Nacht", so die Pfleger aus dem Haus des Meeres.In dem ehemaligen Flakturm in Mariahilf befinden sich hauptsächlich Meeresaquarien und Terrarien. Das Haus des Meeres ist neben dem Tiergarten Schönbrunn und dem Lainzer Tiergarten einer von drei Zoos in Wien und dieser wird derzeit umgebaut. Eine Neuigkeit im Haus des Meeres ist eine Konzert- und Kabarettreihe im 10. Stock des Hauses. Das Eröffnungskonzert von "Norbert Schneider" findet am 2. Oktober statt. Danach folgen Auftritte von mehrfachen Amadeus Music Award Gewinner über rotzfreche Frauenpower bis zum „Leonard Cohen Wiens".Tickets zu der Konzertreihe sind ab 22 Euro erhältlich und findest Du hier.