Nadal verwirrt: "Warum dürfen wir nicht spielen?"

Tennis-Superstar Rafael Nadal sorgt auf Instagram für Verwirrung. Während seine Kollegen die weltweite Coronakrise aussitzen, drängt der Spanier plötzlich auf einen baldigen Wiederbeginn.

In der vergangenen Woche, als er Dominic Thiem besiegte. Der Erlös fließt an die Corona-Hilfe in Spanien.Nun scheint dem 33-Jährigen aber schön langsam die Decke auf den Kopf zu fallen. In einem Instagram-Live-Chat sagt er: "Die Wahrheit ist, dass ich das Spielen vermisse. Ich verstehe nicht, warum wir nicht Tennis spielen können, wenn viele Leute zur Arbeit gehen.""Dazu kommt, dass wir in unserem Sport große Sicherheitsabstände haben, mit einem auf der einen Seite und dem anderen auf der anderen Seite des Platzes. Ich verstehe, dass es sich um eine kritische Situation handelt und die Regierung von etwas Beispiellosem überwältigt ist", legt Nadal nach.Eine einfache Erklärung liefert die Nummer drei der Welt,im: "Es wird deshalb noch sehr lange keine Profi-Tennis-Turniere geben, weil die Spieler aus aller Welt in alle Welt reisen müssen. Das geht eben im Moment nicht."