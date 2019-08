Netflix: Diese Modefilme sollte man gesehen haben

Wenn der Sommer Pause macht, wollen diese Dokus und Filme von uns gesehen werden. Wir haben die besten "Flix" für Netflix & Chill.

Wunderschöne Mode-Dokus und -Filme sind in den letzten Jahren förmlich aus dem Boden geschossen. Und man findet sie auch auf der Streaming-Plattform Netflix.Manolo: The Boy Who Made Shoes For LizardsSpätestens seit "Sex and the City" ist Manolo Blahnik ein Begriff. Der "Schuh-Gott" aus Spanien war der erste, der aus Schuhen eine Luxus-Marke in globaler Größe machte. Viele, wie Jimmy Choo oder Giuseppe Zanotti, sollten seinem Beispiel folgen.