Großartige Neuigkeiten: Karli kann wieder durch die Gegend flitzen! Die Pfotenhilfe bedankt sich herzlich. Jetzt fehlt nur noch ein liebevolles Zuhause für den Knirps.

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Neuer Rollstuhl für Karli

Neuer Rollstuhl für verstümmelten Hund Karli

Liebevolle Familie mit viiiel Zeit gesucht

"Wie jeder Hund mit Handicap ist Karli auf die intensive Betreuung angewiesen. "

Karlis Geschichte löste unter den "Heute"-Lesern viel Anteilnahme und Mitgefühl aus. Ein Unbekannter hackte dem wehrlosen Hund die Hinterbeine samt Schwanz ab. Danach ließ er Karli blutend am Straßenrand liegen. Ohne Hilfe wäre der Knirps gestorben.Aufmerksame Tierfreunde finden Karli und bringen ihn zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Grenzregion Oberösterreich/Salzburg). Dort ist er seither in besten Händen.Karli geht es den Umständen entsprechend gut. Trotz des Horrors, den er durchgemacht hat, "ist Karlis Herz voller Liebe", so die Pfotenhilfe. Dank Spenden - auch von unseren "Heute"-Lesern, hat Karli jetzt einen maßgeschneiderten Rollstuhl bekommen."Nun gilt es den kleinen Herzensbrecher auch weiterhin medizinisch und physiotherapeutisch zu begleiten, denn nichts ist uns wichtiger als Karli glücklich und schmerzfrei zu sehen.", freut sich Jürgen Stadler, Geschäftsführer der Pfotenhilfe.Was Karli jetzt noch fehlt ist ein liebevolles Platzerl für immer. "Es haben sich schon viele Interessenten gemeldet," erzählt Jürgen Stadler. "Doch wenn sie mitbekommen wie viel Arbeit das ist, verlieren sie das Interesse.", lässt die Pfotenhilfe wissen.Seine Wunden müssen versorgt werden, er muss regelmäßig zum Tierarzt und jeden Tag seine Physiotherapie-Einheiten absolvieren. Erstgemeinte Anfragen bitte direkt an die Pfotenhilfe. (mp)