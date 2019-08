Vor 38 ' Neuer Stürmer! Admira holt den Kalajdzic-Ersatz

Die Admira hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Südstädter holten mit Boris Cmilijanic den Nachfolger von Sasa Kaljdzic.

Der 23-jährige Stürmer aus Montenegro wurde für ein Jahr vom slowakischen Klub Slovan Bratislava ausgeliehen. Die Admira hat sich eine Kaufoption gesichert.



Der 1,93-Meter-Stürmer galt als eines der vielversprechendsten Talente Montenegros, spielte bereits für die zweite Mannschaft von PSV Eindhoven und Levante, sowie Huesca. Die Südstädter hatten den 23-Jährigen schon länger unter Beobachtung.



"Wir haben nach einem großen Stürmer gesucht und freuen uns, dass es uns gelungen ist, Boris zu verpflichten", so Admira-Manager Amir Shapourzadeh. "Er kann bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und wird uns mit seiner Präsenz im Strafraum auf jeden Fall weiterhelfen." Ein Einsatz gegen Hartberg am Samstag (17 Uhr) ist noch kein Thema.



Cmilijanic soll bei den Niederösterreichern den Abgang von Sasa Kalajdzic kompensieren. Der baumlange ÖFB-Nachwuchs-Teamstürmer wechselte für 2,5 Millionen Euro zum deutschen Zweitligisten VfB Stuttgart. (wem)