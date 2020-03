Gewinne Karten für GENUG von Isabel Meili

"Heute" verlost 3 x 2 Tickets für das neue Soloprogramm GENUG von Isabel Meili am 18. April im Wiener "Tschocherl".

Isabel Meili | GENUG09.03.2020 | Beginn: 19:30 UhrCasaNova Vienna, Dorotheergasse 6-8, 1010 WienAm 9. März feiert die junge Schweizer Kabarettistin im CasaNova Vienna die Premiere ihres neuen Soloprogramms.Sympathischer Schweizer Charme trifft auf Wiener Schmäh - Für ebendiese seltene, aber umso unterhaltsamere Mischung aus pointierten Imitationen und Wortspeibereien wurde die Kabarettistin Isabel Meili bereits für den Swiss Comedy Newcomer Award 2017 nominiert und erreichte den ersten Platz bei der Kabarett Talente Show des Wiener Kabarettfestivals 2018.Wann ist genug wirklich genug und bin ich jemals genug? Wo hört gesunde Selbstliebe auf und wann beginnt krankhafter Narzissmus? Und wann um alles in der Welt ist eigentlich alles so kompliziert geworden? Wünschen Sie sich nicht auch manchmal die 90er Jahre zurück, als die größte Herausforderung noch die tägliche Tamagochi-Fütterung war und alles bunt, sorglos und frei von jeglichen (a)sozialen Medien?Isabel Meili pendelt zwischen Genügsamkeit und einer nicht stillbaren Gier, mag Tiere aber hasst Fische, plädiert für ein besseres Miteinander jedoch Nulltoleranz bei Schmatzgeräuschen.Die junge Schweizerin ist voller Gegensätze, ihr Humor so vielschichtig wie sie selbst. Da treffen Infantilität auf Hedonismus und Parodie auf Pointenhagel.Genug - eine Hommage an die Selbstliebe und eine Liebeserklärung an die 90er.Magda Leeb