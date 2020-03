SPÖ-City: Genossen zeigen Ngosso die rote Karte

Mireille Ngosso war Wiens erste afroösterreichische Vize-Bezirksvorsteherin. Am Montag wurde die Rote von der eigenen Partei abgewählt.

"Ich freue mich auf eine spannende Konferenz", zeigte sich Ngosso Montagabend auf Instagram noch zuversichtlich. "Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis", ließ die SPÖ-Politikerin ihre Follower wissen.Kurz vor 23 Uhr dann das überraschende Ergebnis: Ngosso wird nicht als Spitzenkandidatin für den Bezirk bei der Wien-Wahl im Herbst ins Rennen gehen. Die im Kongo geborene Wienerin schaffte es nur auf 46 Prozent."Das Ergebnis ist für mich überraschend", so Georg Niedermühlbichler in einer ersten Reaktion. Im Gegensatz zu Ngosso hatte der Bezirkschef, der wieder für den Gemeinderat kandidiert, nur wenige Streichungen aus den eigenen Reihen bekommen.Bereits im Vorfeld wurde im Bezirk gemunkelt, ob es Ngosso schaffen würde. Von persönlichen Kränkungen war die Rede. Aber auch, dass die Ärztin zu wenig im Bezirk aktiv sei. Kritik soll es aber auch gegeben haben, dass Ngosso eine Frau und Migrantin sei.Letzteres bekam Ngosso bereits im Jahr 2018 zu spüren. Kurz nachdem sie das Amt von Daniela Ecker-Stepp übernommen hatte, schlug der Mama eines Sohnes im Netz blanker Rassismus entgegen. Vor allem in FPÖ-Kreisen sorgte ihr Antritt für Empörung. Ein Redakteur der "Neuen Freien Zeitung", Robert Lizar, postete damals etwa über Ngosso "Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich noch weiß, welche Wurzeln und Identität meine Heimatstadt hat ...".Wer nun bei den Bezirksvertretungswahlen gegen Herausforderer Markus Figl (ÖVP) antreten soll, müssen die Gremien der SPÖ Innere Stadt beschließen. In den nächsten Tagen soll ein neuer Termin gefunden und eine neue Kandidatin nominiert werden.