i Alexander Van der Bellen fordert mehr europäische Eigenständigkeit in Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen. Helmut Graf (Archivfoto) Bei Besuch in Spanien "Nicht so wie bisher" – VdB hat eindringliche Warnung Bundespräsident Van der Bellen besuchte am Mittwoch den spanischen König Felipe VI. Im Zarzuela-Palast forderte er mehr europäische Eigenständigkeit. Von Nicolas Kubrak 27.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deutliche Worte von Österreichs Staatsoberhaupt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf am Mittwoch im Zarzuela-Palast in Madrid mit Spaniens König Felipe VI. zusammen. Am Gespräch hat ebenfalls die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles teilgenommen. Dabei ließ der 82-Jährige mit deutlichen Aussagen aufhorchen.

"Nicht so fortsetzen wie bisher"

So hat Van der Bellen eine größere Selbstständigkeit Europas bei Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen von den USA gefordert. "Wir können nicht die Abhängigkeit von den USA so fortsetzen wie bisher", betonte er. Gerade der Ukraine-Krieg habe "mehr als deutlich" gezeigt, dass es bei der Abstimmung zwischen nationalen Rüstungsindustrien erhebliche Koordinationsprobleme gebe.

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Gerade in geopolitisch turbulenten Zeiten müsse Europa auch wirtschaftspolitisch enger und besser zusammenarbeiten. Obwohl sich der gemeinsame Binnenmarkt und einheitliche Zugangsregeln bewährt hätten, müssten sie weiter ausgebaut werden. Das Staatsoberhaupt betonte dabei die Notwendigkeit eines leistungsfähigen, gemeinsamen Kapitalmarkts.

Klima und Wirtschaft im Fokus

Auch über den Ausbau der kulturellen, wirtschaftlichen und energiepolitischen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Spanien hat Van der Bellen bei seinem Treffen mit König Felipe VI. gesprochen.

Von links nach rechts: First Lady Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und das spanische Königspaar Felipe VI. und Königin Letizia. APA-Images / APA / PETER LECHNER

Gerade bei der Energiewende und der Versorgungssicherheit stünden beide Länder vor ähnlichen Herausforderungen. Dabei gehe es nicht nur um klimapolitische Ziele, sondern zunehmend auch um die Unabhängigkeit der europäischen Energieversorgung. Die Ergebnisse der jüngsten Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya und deren mögliche Folgen seien in diesem Zusammenhang Anlass zur Sorge.

Am Donnerstag stehen vor allem die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sowie mögliche Investitionen österreichischer und spanischer Unternehmen im Mittelpunkt. Neben der Teilnahme an einem Wirtschaftsforum wird Van der Bellen auch eine Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund im Süden Madrids besuchen. Vor seiner Rückreise nach Wien am Freitag steht zudem ein Besuch des Satellitenzentrums der Europäischen Union auf dem Programm.

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Linke Sánchez-Regierung unter Druck

Der Arbeitsbesuch des Bundespräsidenten fällt unterdessen in eine politisch sensible Phase Spaniens. So wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Ein ursprünglich für Mittwochfrüh geplantes Treffen mit Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wurde abgesagt. Der sozialistische Premier steht vor der Abwahl, die konservative Volkspartei (PP) könnte Umfragen zufolge mit der rechten Vox eine absolute Mehrheit erreichen.

Mit Rücksicht auf den laufenden Wahlkampf findet der Besuch des österreichischen Staatsoberhauptes daher eher diskret statt. Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer und dem spanischen Königspaar eröffnete Van der Bellen am Mittwochvormittag eine Ausstellung über die letzte Habsburgerin auf dem spanischen Thron im Madrider Prado-Museum.