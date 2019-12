Nintendos Weihnachts-Event: So bist du dabei

Die neuesten Nintendo-Spiele in festlicher Atmosphäre erleben? Das ist möglich – und "Heute.at" verlost Tickets.

Heiligabend rückt mit großen Schritten näher. Bis dahin lädt Nintendo zum Weihnachtszauber auf der Mariahilfer Straße. Hinter der mit Nintendo-Charakteren verzierten Fassade der Hausnummer 9 verbreiten Super Mario und seine Freunde immer donnerstags, freitags und samstags sowie am Montag, dem 23. Dezember, Spielspaß.Dort gibt es die neuesten Spiele für Nintendo Switch auszuprobieren und tolle Preise zu gewinnen – darunter als Hauptpreis ein Winterspaß-Paket (Nintendo Switch-Konsole, zwei Pro Controller, ein Joy-Con-Set und zwei Games). Zudem gibt es täglich eine Mario-Kart-Rennbahn von Carrera.Do. 14:00 – 20:00 UhrFr. 10:00 – 20:00 UhrSa. 10:00 – 18:00 UhrMo. 23.12. 10:00 – 15:00 UhrDie feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, dem 5. Dezember, von 10.00 bis 13.00 Uhr statt, bevor das Event für die Öffentlichkeit geöffnet wird.verlost 2 x 2 Tickets für das Opening! Du musst lediglich eine Begleitperson angeben und am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr Zeit haben.