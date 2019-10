Nissans Micra ist im Test ganz groß

Der kleine Dauerbrenner von Nissan ist nicht nur länger geworden, ein neuer Motor mit 117 PS lässt keine Wünsche übrig.

Seit 1983 gehört der Nissan Micra – ganz am Anfang noch als Datsun Micra – zum Straßenbild. Die aktuelle fünfte Generation ist ein Volltreffer geworden, vor allem mit dem neuen, stärkeren Motor und größeren Ausstattungsoptionen.Kontinuierlich ist der Micra seitdem gewachsen, und im Vergleich zum Vorgänger um ein ordentliches Stück: Er misst nun 4 Meter (+ 22 bzw. + 17 cm, je nach damaliger Ausführung), ist 1,73 Meter breit (+ 6 cm), hat einen Radstand von 2,53 Meter (+ 8 cm) und der Kofferraum fasst nun 300 statt 265 Liter. Kurzum: Es gibt jetzt deutlich mehr Platz im Micra als früher.Zwar geht es auf der Rückbank für Erwachsene immer noch recht beengt zu, doch vorne sitzt man äußerst angenehm – auch wenn man größer ist oder gerne gestreckt sitzt. In diesem Zusammenhang fällt ein oft unterschätztes Detail auf: Die Sonnenblenden sind sehr groß und damit besonders hilfreich.Den günstigsten Micra gibt es ab 12.905 Euro mit einem 71 PS starken 1-Liter-Motor. Wir testeten das Modell N-Sport mit dem neuen aber gleich großen 117-PS-Turbomotor. Das gibt es ab 20.490 Euro, ein Winter und Soundpaket erhöhen den Preis unseres Fahrzeugs auf 21.160 Euro.In dieser Version gibt es einerseits viel optischen Aufputz wie Außenspiegel in Carbon, Auspuffblendrohre in Chrom, Türgriffe vorne in Wagenfarbe sowie einige andere Stylingelemente an der Karosserie. Wie es sich für eine Sportausführung gehört, ist das Fahrwerk einen Zentimeter tiefer gelegt. Die Türgriffe hinten sind serienmäßig verdeckt an der C-Säule angebracht, das gefällt.Im Inneren wechseln sich Alcantara und Leder ab, was dem Wagen einen hochwertigen Look verleiht. Technisch ist allerlei dabei, vom Tempomaten bis zur Klimaautomatik, vom 7"-Farbdisplay bis zur Rückfahrkamera und Parksensoren.Der neue Micra sieht aber nicht nur von außen äußerst gelungen aus, er fährt sich auch wirklich gut. Okay, bei nur 997 Kilogramm Leergewicht hat der 117 PS starke Motor leichtes Spiel, aber das ganze Handling gefällt. Die Kurvenlage ist gut, die Schaltung angenehm. Auf Wunsch gibt es den Micra jetzt übrigens erstmals mit Automatikgetriebe.Wir haben uns in allen Belangen sehr wohl in dem kleinen Nissan gefühlt und sind gerne mit ihm gefahren, und das ist keine Selbstverständlichkeit bei Kleinwagen. Wir waren mehr als positiv überrascht vom neuen Micra.