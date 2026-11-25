i Notarzt-Aus – diese 11 Standorte werden geschlossen. APA-Images, "Heute" Elf Standorte fallen weg Notarzt-Aus besiegelt – so lief der Gesundheitskrimi Nach wochenlangem Streit griff Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstag durch – die Notarztreform für NÖ wurde auf den Weg gebracht. Von Erich Wessely 25.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Finale eines bemerkenswerten Polit-Krimis in St. Pölten: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die ÖVP standen nach den Warnungen der Rettungsorganisationen unter Zugzwang. Klar war: Noch am Dienstag sollte eine Entscheidung fallen.

Vor Beginn der Regierungssitzung drängten Rotkreuz-Präsident Hans Ebner und Samariterbund-Präsident Hannes Sauer auf die Umsetzung des Finanzierungs- und des Reformvertrags (hier sind auch die Notarztschließungen drinnen). Zwar sollen die Notarztstützpunkte gekürzt, dafür die Notfallsanitäter-Standorte massiv ausgebaut werden.

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Landesrätin Prischl erkrankt

Doch SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich, der die erkrankte Landesrätin Eva Prischl vertrat, kündigte an, die Anträge nicht zur Beschlussfassung vorzulegen.

Paragraf 16

Dann zog Mikl-Leitner den brisanten Paragrafen 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung. Dieser ermöglicht es, andere Regierungsmitglieder mit der Vollziehung eines Beschlusses zu betrauen. Die Landeschefin beauftragte damit Anton Kasser (VP) und Martin Antauer (FP). Beide brachten einen Sitzungsakt ein, die Rettungsverträge wurden beschlossen. Auch ein Qualitätsbeirat wird eingerichtet.

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"Das Wort hat zu halten"

"Das Wort des Landes Niederösterreich hat zu halten, und ich sage Ihnen: Es hält", betonte Mikl-Leitner. Prischl bleibt indes für das Rettungswesen zuständig. Brisant: Laut Mikl-Leitner stehe Prischl zu ihrem selbst ausverhandelten Plan, den sie aber "aus Gründen, die ich nicht weiter kommentieren will, nicht zum Beschluss vorlegen durfte".

"Endlich Sicherheit"

Die Rettungspräsidenten erleichtert: "Nun haben wir endlich wirtschaftliche Sicherheit und auch Planungssicherheit", so Ebner. Reformstart ist der 1. April 2027. Die NEOS begrüßen die Reform, fordern erneut Hergovichs Rücktritt, die Grünen orten ein "Gesundheitschaos" in NÖ.

Hergovich weiter kämpferisch

Hergovich selbst kündigte bei einer Pressekonferenz weiteren Widerstand an: "Die Schließung ist ein schwerwiegender politischer Fehler. Wer immer glauben mag, das Thema ist mit dem heutigen Tag erledigt, wird sich gründlich täuschen."