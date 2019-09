Erste Maßkrug-Schlägerei auf der Wiesn

Gleich am ersten Tag der Wiesn ist es zu einer Schlägerei mit einem Maßkrug gekommen. Dabei wurde ein Münchner von einem jungen Touristen attackiert und verletzt.

Wie die "Abendzeitung München" berichtet, ereignete sich gleich am ersten Tag der Wiesn die erste Maßkrugschlägerei.Laut Polizei stand am Abend ein 49-jähriger aus München in der Bräurosl an einem Tisch, als ihn plötzlich ein Schlag mit einem Maßkrug am Kopf trafDer Mann ging daraufhin verletzt zu Boden und erlitt eine Platzwunde unter dem linken Auge, heißt es in dem Bericht weiter.Mehrere Personen, die die Szene beobachtete hatte, alarmierten die Polizei und konnten die Beamten auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam machen.Es soll sich um einen 26-jährigen Touristen aus den Niederlanden handeln. Der junge Mann wurde von den Polizisten festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.Laut "Abendzeitung München" hätten sich der Tourist und das Opfer weder gekannt noch vorher in irgendeiner Weise Kontakt gehabt.