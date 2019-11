Pamela Rendi-Wagner soll kurz vor Rücktritt stehen

Die Zeit von Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin soll abgelaufen sein. Gerüchteweise könnte bereits am Freitag Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser übernehmen.

Es geht Schlag auf Schlag in der SPÖ: Direkt nach Bekanntwerden der Kündigungs-E-Mails an SPÖ-Mitarbeiter der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße werden Gerüchte laut, dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner direkt vor ihrem Rücktritt steht. Bereits am Freitag könnte ihr Rücktritt erfolgen. Die Gerüchte stützen sich laut APA auf rote Präsidiumsmitglieder, die ein solches Szenario nicht ausschließen wollen.Unklar ist auch, ob es einen Rücktritt oder eine interne Abwahl geben könnte. Rendi-Wagner, so heißt es, wolle das Amt nicht von sich aus niederlegen. Ein Nachfolger dürfte allerdings schon in den Startlöchern stehen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) soll bereit sein, die Partei "für eine gewisse Zeit" anzuführen. Ihm käme dann die Aufgabe zu, die SPÖ wieder zu stabilisieren.Kaiser soll allerdings nur dazu bereit sein, die Chefrolle zu übernehmen, wenn Rendi-Wagner freiwillig den Posten räumt. Daher sei offen, ob das schon Freitag, noch vor dem SPÖ-Parteivorstand am 9. Dezember oder überhaupt in absehbarer Zeit soweit sei. Weiter heißt es, dass für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher eine Spitzenposition vorgesehen sei, er gelte als "Zukunftshoffnung".Sprecher Rendi-Wagners wiederum taten die Gerüchte ab. Die SPÖ-Chefin sei nicht vor dem Rücktritt, sondern sitze fest im Sattel und bringe die Partei auf Vordermann. Am Freitag werde es jedenfalls keinen Rücktritt geben, drang aus der SPÖ-Führung. Was die Situation jedenfalls zeigt: Der Rückhalt in der Partei scheint der Chefin wegzubröckeln. "Bitte geht! Es ist lange überfällig! Freundschaft!", schrieb am Donnerstag etwa ein SPÖ-Mitarbeiter, der Rendi-Wagners Social-Media-Kanäle betreut, auf Twitter. Auch er sei gekündigt worden.Rendi-Wagner wurde am 8. März 2017 nach dem Tod von Sabine Oberhauser und der interemistischen Übernahme des Amtes von Alois Stöger zur Bundesministerin für Gesundheit und Frauen in der SPÖ-ÖVP-Regierung unter dem damaligen Kanzler Christian Kern. Nach der Nationalratswahl 2017 und der folgenden ÖVP-FPÖ-Regierung wurde Rendi-Wagner SPÖ-Nationalratsabgeordnete.Nachdem Kern 2018 erst angekündigt hatte, bei der Europawahl 2019 zu kandidieren und den Parteivorsitz abzugeben, wurde Rendi-Wagner zu Kerns Nachfolgerin an der SPÖ-Spitze und damit in der SPÖ die erste Frau am Posten des Parteivorsitzenden. Ihr Ziel, "die erste Bundeskanzlerin dieser Republik werden", blieb ihr bisher verwehrt. Als Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2019 fuhr sie das schlechteste Nationalratswahl-Ergebnis der Geschichte der SPÖ ein.Seither war Rendi-Wagner starker Kritik – auch immer lauterer parteiintern – ausgesetzt. Zuletzte bezeichnete etwa der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die SPÖ als "nicht regierungsfähig" , Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl beschrieb die Partei als "weder regierungs- noch oppositionsfähig". Dazu kommen Aufreger wie die Kündigung über eines Viertels der SPÖ-Mitarbeiter in der Wiener Löwelstraße per Mail.