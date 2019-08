Parksheriff straft, während Schild noch montiert wird

Der Straßendienst ist gerade dabei, die Kurzparkzone zu beschildern, da klemmt ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung schon fleißig Strafzettel unter die Scheibenwischer.

Er zieht schneller, als ein Schatten: Anrainer in Wien-Seestadt ärgern sich derzeit wegen eines übereifrigen Parksheriffs grün und blau.Der Hintergrund: Am Freitag Vormittag stellte der Straßendienst in der Maria-Tusch-Straße neue Schilder auf und wies die örtlichen Parkplätze als Kurzparkzone aus. Noch während die Arbeiter die neuen Zeichen montierten, wurden die ersten Strafzettel verteilt. Die Besitzer der geparkten Autos hätten keine Chance gehabt, zu reagieren, klagt eine-Leserin."Legale Abzocke nenne ich das", ärgert sich Virginia K. "Wer am Vorabend dort geparkt hat, hatte keine Ahnung, dass am nächsten Tag neue Zeichen stehen werden."Der betroffene Bereich sei schon zuvor eine Kurzparkzone gewesen, im Rahmen von Bauarbeiten habe man die Schilder dann aber entfernt. Etwa drei Monate lang konnte frei geparkt werden. Bis am Freitag – laut der 36-Jährigen ohne Vorwarnung – die Zone neu beschildert wurde."Ich hätte erwartet, dass es zumindest bis zum nächsten Tag eine Schonfrist gibt", schüttelt sie den Kopf. Dabei gehöre sie noch zu den Glücklichen: Ihr Mann habe das gemeinsame Auto rechtzeitig entfernt. Zahlreiche andere Autofahrer müssen jetzt blechen. (pic)