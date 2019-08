Pilz! Leipzig benötigt einen neuen Rasen im Stadion

Probleme für RB Leipzig! Vor dem Bundesliga-Auftakt ist der Rasen kaputt. Ein Problem, mit dem die "Bullen" nicht alleine dastehen.

Schon im Testspiel gegen Aston Villa am Samstag (Endstand: 1:3) waren am Rasen in Leipzig deutlich große braune Flecken zu erkennen. Nun steht fest: Vor dem Bundesliga-Saisonauftakt muss ein neues Geläuf her.Der "Bullen-Klub" hat dafür allerdings noch etwas Zeit. Das erste Saisonspiel steigt am 18. August auswärts gegen Union Berlin. Das erste Heimspiel folgt am 25. August gegen Eintracht Frankfurt mit Coach Adi Hütter.Grund für den Pilzbefall im Stadion ist die lange anhaltende Sommerhitze mit wenig Feuchtigkeit, das haben auch andere Klubs schon bemerkt. Leipzig-Coach Julian Nagelsmann berichtet: "Dasselbe Problem hatten wir in Hoffenheim auch. Das ist ein Pilz, gegen den man nichts machen kann. Das ist eine relativ neue Erfindung der Natur. Der zerstört jeden Rasen hartnäckig und ist ansteckender als jede Influenza."Fans kennen das Problem auch aus der heimischen Bundesliga. In der vergangenen Saison hatte Rapid mit einem Rasen-Pilz zu kämpfen. Erst mit einem ausgetauschten Rasen und spezieller Beleuchtung konnte das Problem in den Griff gebracht werden. (red)