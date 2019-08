Pino's, der Aperitif mit österreichischen Wurzeln

Carmen Haas und Neda Egger wollen mit ihren Mischgetränken die italienische Aperitif-Kultur direkt aus der Flasche ins Glas bringen. Wir haben nachgefragt.

Ein Spritzer, zu einfach. Ein Cocktail, zu aufwendig. Aperol Spritz aus der Flasche, zu künstlich. Die beiden Freundinnen Carmen Haas und Neda Egger machten es sich zur Aufgabe die italienische Aperitif-Kultur nach Österreich zu bringen, so einfach wie möglich, aber auch so hochwertig wie möglich.Ihre Lösung nach jahrelangem Tüfteln: Pino's, drei fixfertige Mischungen, die aus einer Sammlung traditioneller Rezepturen und die Verwendung erlesener Zutaten aus nachhaltigem Anbau entstanden sind und in Niederösterreich produziert werden. Wir wollten mehr über die Mischgetränke aus österreichischem Wein wissen, die um 9,90 Euro auf www.pinos.com erhältlich sind, und haben bei den beiden Quereinsteigerinnen nachgefragt:Die italienische Aperitifkultur ist einzigartig und spannend. Der Spritzer wird bleiben, aber es tut ihm gut, eine Auffrischung zu erleben.Wir trinken beide gerne gemeinsam mit Freunden einen Aperitif vor dem Essen. Da war es für uns naheliegend etwas in diese Richtung zu unternehmen.Als Quereinsteiger ist es immer schwer sich im fremden Gewässern zurecht zu finden. Wir wurden auch mehrmals von anderen aus der Branche auf Dinge aufmerksam gemacht die wir nicht wussten. Jetzt haben wir aber alle Hausübungen gemacht und sind ready!Das ist jetzt die 6. Serie. Nach etlichen Verkostungen wurden die Meinungen zum Geschmack zusammen getragen und immer wieder adaptiert.Die österreichischen Winzer sind allesamt experimentierfreudig und finden es ebenso spannend wie wir den Wein ‚a la italiano' zu mischen.Es handelt sich dabei um junge, innovative österreichische Winzer aus dem Weinviertel. Da sie sich ändern, möchten wir lieber keine Namen nennen.Die Geschmacksrichtungen sind nicht typisch für Österreich, aber Apfel und Birne könnten noch folgen.Pino's ist frei von Aromen, setzt auf Regionalität mit Wein, Fruchtsäften und der Abfüllmaschinerie aus dem Weinviertel. Dazu ist Pino's immer ready! Einfach einkühlen und genießen.Der fertige Aperol Spritz aus der Flasche schmeckt sehr künstlich, Pino's schmeckt natürlich und nach viel mehr.Unsere Zielgruppe ist zwischen 25 - 50 Jahre jung, legt großen Wert auf Qualität und Regionalität.Ein Favorit ist schwer auszumachen, am besten ist es von gelb nach orange zu braun zu trinken.Pino arbeitet schon an einem neuen Getränk, dazu darf aber jetzt noch nichts verraten werden.