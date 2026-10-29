i Sonia und Franz wissen, wie es sich anfühlt, wenn man kein eigenes Zuhause hat. Mittlerweile haben beide mit der Unterstützung von FSW Obdach neu angefangen. Foto: FSW Wege aus der Obdachlosigkeit Plötzlich ohne Zuhause: Zwei Menschen erzählen Sonia und Franz waren selbst obdachlos. FSW Obdach gab ihnen Unterstützung, Sicherheit und Perspektiven – und begleitete sie auf ihrem Weg zurück. Von FSW Obdach 30.10.2026, 00:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"Irgendwann geht es sich nicht mehr aus. Irgendwann sind die Löcher nicht mehr zu stopfen. Irgendwann bist du einfach am Ende." Franz weiß, wovon er spricht. Er war erfolgreicher Geschäftsmann, führte eine Produktionsfirma in China mit 120 Mitarbeitern und war weltweit unterwegs. Dann verlor er alles. Schulden, Spielsucht und zerbrochene Beziehungen bestimmten irgendwann sein Leben. Im Jahr 2017 strandete Franz in Wien. Ohne Wohnung.

Auch Sonia kennt das Gefühl, kein eigenes Zuhause mehr zu haben. Drei Jahre lang war sie selbst von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen.

Ihre Geschichten sind unterschiedlich. Doch beide zeigen, wie wichtig es ist, in einer solchen Situation nicht alleine zu bleiben. FSW Obdach, ein Tochterunternehmen des Fonds Soziales Wien, unterstützt Menschen, die vorübergehend keinen sicheren Wohnplatz haben – mit Beratung, Betreuung, sicheren Plätzen und neuen Perspektiven.

Für Sonia und Franz wurde diese Unterstützung zu einem wichtigen Teil ihres Weges zurück in ein selbstbestimmtes Leben.

"Die Straße ist keine Option"

Für Sonia war eines besonders wichtig: einen Ort zu finden, an dem sie sich sicher fühlen konnte. "Mir selbst ist sehr, sehr viel Gewalt angetan worden", erzählt sie. Als Frau auf der Straße zu leben, war für sie deshalb keine Option. Ihre erste Anlaufstelle wurde Obdach Ester, ein Tageszentrum von FSW Obdach speziell für Frauen.

Beim Obdach Gänsbachergasse fand Sonia endlich ein neues Zuhause. Foto: FSW

Hier finden Frauen einen geschützten Ort und Unterstützung im Alltag. Sie können essen, selbst kochen, duschen, ihre Wäsche waschen, Kleidung bekommen oder sich einfach einmal ausruhen. Vor allem aber gibt es Menschen, die zuhören.

Für Sonia war genau das der erste Schritt.

Endlich ein sicheres Zuhause

Ein Tageszentrum kann allerdings keinen Schlafplatz ersetzen. Sonias Weg führte deshalb weiter in das Obdach Gänsbachergasse.

Hier finden wohnungslose Frauen, Männer und Paare vorübergehend ein Zuhause, bis eine eigene Wohnung oder eine andere passende Wohnform gefunden wird. Das Team begleitet Menschen ebenso bei Behördenwegen und vermittelt bei Schuldenproblemen zur FSW Schuldenberatung. Auch bei gesundheitlichen oder seelischen Problemen gibt es Unterstützung.

Sonia bekam ein Zimmer und einen Sozialarbeiter an ihre Seite. "Ich verdanke ihm sehr viel", sagt sie heute. Rund ein Jahr verbrachte sie dort. Sie kochte gemeinsam mit anderen Frauen, tauschte sich aus, spielte, lachte – und begann Schritt für Schritt wieder einen Alltag aufzubauen. Dann kam der Moment, auf den sie lange gewartet hatte: Sonia bekam ihre eigene Wohnung.

Neuanfang für Franz

Während ihrer Zeit in der Gänsbachergasse stieß Sonia auch auf Obdach Forum. Bei "Plauscherl & Guglhupf" begegnete sie dort Franz, der ja selbst einige Jahre zuvor obdachlos in Wien gestrandet war. Seine Geschichte hatte inzwischen eine bemerkenswerte Wendung genommen.

Franz suchte während seiner Wohnungslosigkeit Unterstützung bei der Suchthilfe. Später begann er, freiwillig bei FSW Obdach mitzuarbeiten. Heute ist der 63-Jährige dort fast vollzeitbeschäftigt – als Peer-Mitarbeiter.

Franz arbeitet heute als Peer-Mitarbeiter bei FSW Obdach. Foto: FSW

Seine eigene Vergangenheit stellte sich dabei als eine seiner größten Stärken heraus. Franz weiß nicht nur theoretisch, was Wohnungslosigkeit bedeutet. Er weiß, wie sie sich anfühlt. Genau dieses Erfahrungswissen setzt er heute ein, um anderen Menschen zu helfen.

"Wir sind im Gespräch mit den Menschen quasi als Türöffner da", erklärt er. Seine Botschaft an Betroffene ist eine, die er selbst früher gebraucht hätte: "Nimm die Hand, die wir dir reichen. Wir gehen ein Stück des Weges mit dir."

Warum eine eigene Wohnung nicht das Ende der Geschichte ist

Nach Monaten oder Jahren der Wohnungslosigkeit zieht ein Mensch vielleicht endlich wieder in die eigenen vier Wände. Ein riesiger Schritt – aber nicht automatisch ein Happy End. "Wenn du aus der Obdachlosigkeit kommst und in eine neue Wohnung ziehst, dann ist die Wohnung leer – und genauso leer ist es in deinem Herzen", beschreibt Franz dieses Gefühl.

FSW Obdach unterstützt deshalb nicht nur dabei, wieder ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Mit Angeboten wie Obdach Forum schafft es auch Möglichkeiten zur Begegnung, Beschäftigung und Tagesstruktur. Menschen finden hier soziale Kontakte, Freundschaften und das Gefühl, wieder dazuzugehören.

Gemeinsam kochen, Musik machen, Theater spielen, kreativ sein oder einfach miteinander reden: FSW Obdach schafft Räume, in denen Menschen wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – ohne dafür etwas konsumieren zu müssen.

Franz begleitet etwa unter anderem eine Kochgruppe. Daneben gibt es Musik, eine Band, eine Schauspielgruppe und kreative Projekte.

Die Geschichten von Sonia und Franz zeigen, wie unterschiedlich die Wege in die Wohnungslosigkeit sein können. Sie zeigen aber vor allem, wie viel Unterstützung es dabei gibt, wieder herauszufinden.

FSW Obdach: Hilfe hört nicht bei einem Dach auf Als Tochterunternehmen des Fonds Soziales Wien bietet FSW Obdach Unterstützung für Menschen ohne eigenes Zuhause. Dazu gehören unter anderem Straßensozialarbeit, Tageszentren, ein Nachtzentrum und Notquartiere sowie Chancenhäuser, Wohnplätze, soziale Wohnungsverwaltung, mobil betreutes Wohnen und Nachbetreuung. Damit kann Hilfe dort ansetzen, wo sie gerade gebraucht wird: etwa bei einer warmen Mahlzeit, einem Bett für die Nacht oder bei Beratung und Begleitung auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Wer selbst Unterstützung benötigt, mehr über die Angebote erfahren oder die Arbeit von FSW Obdach mit Geld- oder Sachspenden unterstützen möchte, findet alle Informationen auf obdach.wien

Dieser Artikel beruht auf einer Medienkooperation mit HEUTE und ist mit finanzieller Unterstützung des Fonds Soziales Wien entstanden.

Weitere Informationen zum Fonds Soziales Wien (FSW): https://www.heute.at/sozialesicherheitwien