Plötzliche Attacke – Hund beißt Bub (6) in die Stirn

Der Schüler wurde in einem Stall vom Hofhund seiner Tante attackiert und verletzt. Das Kind musste mit dem Notarzt-Heli ins Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Donnerstag Nachmittag war ein sechs Jahre alter Schüler aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zu Besuch auf dem Hof seiner Tante in Weitensfeld, Bezirk St. Veit an der Glan.Eifrig half der Bub bei den Arbeiten, unter anderem im Stall. Währenddessen tollte auch der einjährige Hofhund frei auf dem Gelände herum.Gegen 16.45 Uhr passierte das Drama: Plötzlich fiel der Hund den 6-Jährigen in einem dunklen Stallbereich an und fügte ihm eine Bisswunde auf der Stirn zu. Der Schüler musste daraufhin mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.Der Hund, der an Kinder gewöhnt ist, hatte Angaben der Polizei zufolge zuvor noch niemanden gebissen. Wieso es zu der blutigen Attacke kam, ist bislang nicht geklärt. Das Tier muss nun untersucht werden, seinen Besitzern droht eine Anzeige.