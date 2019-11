Polizei schlägt kurz nach Drogen-Deal auf Straße zu

Am helllichten Tag bemerkte eine Streife wie zwei Männer verdeckt Verkaufshandlungen durchführte. Dann klickten die Handschellen.

Kokain und Bargeld

Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz bemerkten am Samstag gegen 15.30 Uhr zwei Männer, die sich auffällig verhielten. In der Kleingasse, in Wien-Landstraße, führten sie offenbar einen Deal durch.Wegen des Verdachtes, gingen die Polizisten auf die Männer zu, um sie zu kontrollieren. Als die Verdächtigen das bemerkten, ergriffen sie umgehend die Flucht. Beide rannten in entgegengesetzte Richtungen.Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte einer der Männer angehalten werden. Da er heftigen Widerstand leistete, mussten die Handschellen zum Einsatz kommen.Bei ihm wurden 39 Kugeln mit Kokain in unterschiedlicher Größe sowie Bargeld sichergestellt. Der Angehaltene, ein 29-jähriger Serbe, befindet sich in Haft.