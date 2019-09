Tag des Sports mit Stars und Mitmach-Stationen

Der "Tag des Sports", der am Samstag im Wiener Prater stattfindet, bietet heuer besondere Highlights: Neben einem Selfie mit Ski-Star Marcel Hirscher gibt es auch viele Sportarten zum Ausprobieren.

Am Samstag verwandelt sich der Wiener Prater (Leopoldstadt) wieder zum größten Sportplatz Europas. Beim mittlerweile traditionellen "Tag des Sports" , der von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) und dem Sportministerium organisiert wird, werden heuer ab 10 Uhr rund 150 Mitmach- und Ausprobierstationen auf über sechs Millionen Quadratmeter geboten."Von der Riesenhüpfburg für die Kleinen bis zum Bungee Jumping Turm für die Großen ist für jeden etwas beim Tag des Sports dabei, egal ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profisportler. Damit wollen wir Menschen jeden Alters zu mehr Bewegung durch sportliche Aktivität animieren. Hier auf dem größten Sportplatz Europas haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihre Stars persönlich zu treffen, sich mit Profis zu messen, neue Sportarten kennenzulernen und Lust an Bewegung zu bekommen. Über 100 Sportverbände präsentieren auf unzähligen Mitmachstationen ihre Sportart und laden zum Ausprobieren ein", betont Sportminister Eduard Müller.Großen Andrang wird es sicher rund um die Hauptbühne sowie beim Österreichischen Ski-Verband und beim Österreichischen Olympischen Comité geben. Denn hier hast Du die Möglichkeit, Speed-König Marcel Hirscher, Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, Diskus-Riese Lukas Weißhaidinger und viele weitere sportliche Vorbilder zu treffen. Dabei kannst Du ein Selfie machen und Dir Autogramme holen.Bei den mehr als 150 Mitmach-Stationen, die von 122 Sportverbänden und Sportorganisationen betreut werden, kannst Du dann gleich selbst sportlich werden. Versuche wie ein Rodel-Olympiasieger anzuschieben, wie ein Weltmeister zu klettern oder wie Skispringer zu fliegen. Handball ist mehr Dein Ding? Dann kannst Du gegen den Torhüter unserer Nationalmannschaft beim Siebenmeterschießen Deine Wurfkraft testen.(Bild: Gepa-Pictures)Noch mehr Action verspricht das Sporthilfe Bungy Jumping: Hier kannst Du Dich mit Unterstützung der Profis von Rupert Hirner Bungy Jumping 65 Meter in die Tiefe stürzen.Wer lieber zuschaut, wie andere sporteln, ist bei der Hauptbühne genau richtig: Denn in der "360 Grad Action Zone" gibt es spannende Climbing Action mit den Kletter-Profis, Cheerdance mit den Danube Dragons, eine BMX-Show mit Senad Grosic und vieles mehr zu bestaunen.Beim heurigen Tag des Sports gibt es auch eine sportliche Premiere zu feiern. Erstmals sind auch Wiens Top-Vereine vordem Ernst-Happel-Stadion dabei. Neben den Fußball-Großklubs FK Austria Wien und SK Rapid Wien kannst Du die Spieler der Vienna Capitals, der AFC Dacia Vienna Vikings, Vienna D.C. Timberwolves und BC Hallmann Vienna besuchen.Beim Tag des Sports geht es aber nicht nur um Action und Spaß, die Aktion hat auch einen ernsten Hintergrund. Jüngste Studien weisen wieder auf den zu geringen Aktivitätslevel der Österreicher hin. Zahlen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) belegen, dass sich hierzulande über 30 Prozent nicht ausreichend bewegen.Diesem Trend soll der Tag des Sports entgegenwirken und dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits dient er Österreichs Sportverbänden als riesige Präsentationsplattform, andererseits soll er die tausenden Besucher zu mehr Bewegung animieren und somit den Weg zu einem gesünderen Leben aufzeigen.Was für den Einzelnen wichtig ist, ist auch für die Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Schon jetzt spart körperliche Aktivität dem Staat jedes Jahr bis zu 530 Mio. Euro (rund 0,2 Prozent des BIP), die durch Sport entstandenen Unfallkosten sind hier bereits berücksichtigt. Könnte die Anzahl der Österreicherinnen und Österreicher, die sich ausreichend bewegen, um nur 10 Prozent gesteigert werden, wären laut SportsEconAustria weitere 117 Mio. Euro an Einsparungen jährlich möglich."Sport bringt als Querschnittsmaterie vielfältigen Nutzen in Bereichen wie Gesundheit, Wirtschaft oder Integration. Dass wir die Europäische Woche des Sports und gemeinsam mit dem Sportministerium den Tag des Sports veranstalten, sind wichtige Impulse. Generell müssen aber in Österreich für Sport und Bewegung die Rahmenbedingungen modernisiert werden. Hier sehe ich die Politik, im Konkreten die nächste Bundesregierung, gefordert, den vielen Worten der Vergangenheit Taten folgen zu lassen", so BSO-Vizepräsident Leo Windtner.Die Europäische Woche des Sports, koordiniert und umgesetzt von der BSO, geht immer vom 23. bis 30. September in Szene und ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung des Sports und der körperlichen Betätigung. Die Aktion wurde 2015 ins Leben gerufen und bewegt mittlerweile Menschen in über 40 Ländern. Im Sinne des Kampagnen-Themas "#BeActive" finden auch in Österreich im Jahr 2019 zahlreiche Initiativen statt, die einladen, aktiv zu sein und sich zu bewegen.