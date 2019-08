Vor 28 ' Neue Vorwürfe gegen den R&B-Star R. Kelly

Gegen den momentan in Haft befindlichen Sänger gibt es jetzt auch im US-Bundesstaat Minnesota ein Verfahren.

Wie Staatsanwalt Mike Freeman am Montag mitteilte, wird dem 52-Jährigen in Minnesota unter anderem Prostitution einer Minderjährigen vorgeworfen. Konkret geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2001.



Damals soll der Sänger von einer Minderjährigen um ein Autogramm gebeten worden sein. Zur Unterschrift gab es auch eine Telefonnummer. Als die Jugendliche anrief, wurde sie ins Hotel des Sängers eingeladen.



Sexueller Kontakt



Laut Staatsanwaltschaft wurde ihr dort 200 Dollar geboten, wenn sich auszieht und mit R. Kelly tanzt. Es soll auch zu sexuellem Kontakt, nicht aber zu Geschlechtsverkehr gekommen sein.



Minnesota ist nach Chicago und New York schon der dritte Ort in den USA, wo gegen Robert Sylvester Kelly Verfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Minerjährigen laufen. Der Musiker hat bislang alle Anklagepunkte dementiert und auf nicht schuldig plädiert.



(baf )