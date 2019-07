RAF erobert erneut den Chart-Thron in Österreich

Lange hat sich der Wiener Rapper mit einer neuen Single Zeit gelassen. Nun landete sie sofort auf der 1.

Es wirkte schon so, als ob sich Shawn Mendes und Camila Cabello mit "Senorita" den ganzen Sommer über auf der Nummer 1 der heimischen Charts halten würden. Aber nun sitzt ein anderes Duo an der Spitze: RAF Camora gemeinsam mit KC Rebell.Die Single "Neptun" schaffte es auf Anhieb auf den Thron der Hitparade. In Deutschland klappte das nicht. Hier ließ sich "Senorita" einfach nicht verdrängen.Das spannendes an der Sache: Es ist eine wahre Seltenheit, dass heimische Acts auf der Spitze der Verkaufscharts landen. Zuletzt gelang das der Newcomerin Mathea aus Salzburg im März.Übrigens stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Wiener Rapper sich in der kommenden Woche selbst vom Thron ablöst. Denn aktuell knackt die Single "Nummer" gemeinsam mit dem Berliner UFO361 die Millionen-Klicks-Marken auf allen Portalen.Unterdessen arbeitet RAF Camora auf Hochtouren an seinem letzten Album "Zenit". Er kündigte an, dass er nach der Platte seine Karriere als Künstler beenden wird. (slo)